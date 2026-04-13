Giancarlo Abete ha annunciato che chiederà alla Lega Nazionale Dilettanti di sostenere la sua candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. La sua mossa arriva poche ore dopo che la Lega Serie A ha reso nota la candidatura di un ex presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per la stessa carica. La situazione si sviluppa nello scenario delle possibili competizioni per la guida del massimo organismo calcistico nazionale.

Giancarlo Abete scende in campo contro Giovanni Malagò. Poche ore dopo che la Lega Serie A ha lanciato ufficialmente la candidatura dell’ex numero 1 del Coni alla presidenza Figc, ecco arrivare la contromossa del 75enne presidente della Lega nazionale dilettanti. Si profila all’orizzonte una sfida tra dinosauri delle sport (Malagò ha 67 anni) per prendersi il controllo del calcio italiano, che dimostra ancora una volta di non voler cambiare nulla. “Chiederò al consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti di investirmi delle stesse titolarità di cui è stato investito il presidente Malagò dalle società della Lega di A. Ovvero,...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giancarlo Abete scende in campo contro Malagò: “Chiederò alla Lnd di candidarmi alla presidenza Figc”

Diciotto club a favore, la Serie A sceglie Malagò candidato alla presidenza della Figc. In corsa anche Abete: "Chiedo ai club della Lnd la stessa titolarità"La Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della FIGC .

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