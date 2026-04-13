Giancarlo Abete ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Questa mattina, Giovanni Malagò ha ricevuto il sostegno di 18 club su 20 della Serie A, consolidando così la sua candidatura. La competizione tra i due candidati si presenta come un momento importante per il futuro del calcio nazionale.

Giancarlo Abete si candida alla presidenza della Figc. Stamani Giovanni Malagò ha ottenuto l’appoggio di 18 club su 20 della Serie A per la candidatura. Abete, oggi presidente della Lega Nazionale Dilettanti, è stato già ai vertici della Figc dal 2007 al 2014, dimettendosi dopo il Mondiale in cui l’Italia uscì ai gironi. Ha inoltre rilasciato delle dichiarazioni a margine della consegna del Premio Bearzot, riportate da Repubblica: “ Candidarmi? Chiederò al consiglio direttivo della Lega Dilettanti e ai delegati di investirmi delle stesse titolarità di cui è stato investito il presidente Malagò dalle società della Lega Serie A, cioè di poter, attraverso una condivisione della candidatura, presentarmi prima in una logica di discussione dei contenuti, per poi vedere quale è il punto di caduta dei nomi “.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Abete annuncia la sua candidatura contro Malagò

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