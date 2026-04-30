Federal Reserve mantiene tassi fermi al 3,50-3,75% L’ultima uscita di Powell

La Federal Reserve ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse tra il 3,50 e il 3,75 per cento. Dopo la riunione del FOMC, Jerome Powell, presidente uscente, ha concluso la conferenza stampa con una battuta, ringraziando i presenti e dicendo: “Grazie a tutti. Non ci vedremo la prossima volta”. La riunione si è svolta in vista della fine del mandato di Powell, prevista per il 15 maggio.

“Grazie a tutti. Non ci vedremo la prossima volta”. Con queste parole scherzose Jerome Powell, Presidente uscente della Federal Reserve ha salutato i giornalisti presenti alla conferenza stampa seguita alla due giorni del FOMC, in vista della scadenza del suo mandato il prossimo 15 maggio. Powell a dire il vero non lascerà il Board di politica monetaria, ma resterà al suo interno, almeno sino a quando non sarà conclusa l’indagine legale a suo carico. Nel frattempo, il timone passerà a Kevin Warsh, suo successore: proprio ieri la Commissione bancaria del senato ha approvato la sua elezione. La Federal Reserve, intanto, atteso ha lasciato fermi i tassi d’interesse in una forchetta fra il 3,50% ed il 3,75%.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Federal Reserve mantiene tassi fermi al 3,50-3,75%. L’ultima uscita di Powell Notizie correlate Leggi anche: Federal Reserve giudica l’inflazione elevata e lascia tassi al 3,50%-3,75% Banca d’Inghilterra tiene fermi i tassi d’interesse al 3,75%La Bank of England nella riunione di febbraio ha mantenuto i tassi d’interesse invariati, benché la decisione sia stata alquanto contrastata in seno... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Fed mantiene la posizione di attesa come previsto mentre Kevin Warsh si avvicina alla conferma; Bitcoin scende mentre il FOMC segnala il ritorno dell’inflazione e mantiene i tassi invariati; La Federal Reserve mantiene i tassi d'interesse invariati nel range 3.50-3.75%, nessun segnale su future variazioni a causa dell'incertezza in Medio Oriente; Riunione Fed aprile 2026: tassi fermi e successione Powell. Federal Reserve mantiene tassi fermi al 3,50-3,75%. L’ultima uscita di PowellIl Presidente della Fed uscente ha salutato i giornalisti, ma ha confermato che non lascerà il Board prima della fine dell’indagine legale a suo carico ... quifinanza.it Fed: tassi fermi nell’ultimo meeting del presidente PowellTassi d’interesse invariati all’attuale livello del 3,50%-3,75% nell’ultima riunione nei panni di presidente di Jerome Powell alla Federal Reserve (Fed). La decisione è stata presa con 8 voti a favore ... borse.it Una Federal Reserve divisa lascia i tassi invariati per la terza riunione consecutiva, tra i timori legati alla guerra in Medio Oriente; dovrebbe essere l’ultima decisione sotto la guida di Jerome Powell. https://l.euronews.com/FPPY - facebook.com facebook La Federal Reserve ha deciso di mantenere fermi i tassi di interesse, anche per la guerra in Medio Oriente x.com