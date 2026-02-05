Banca d’Inghilterra tiene fermi i tassi d’interesse al 3,75%

La Banca d’Inghilterra ha deciso di mantenere i tassi d’interesse al 3,75% anche nel meeting di febbraio. La decisione ha diviso il Board, con alcuni membri che avrebbero preferito un’altra strada, ma alla fine è prevalsa la linea della stabilità. La riunione si è conclusa senza modifiche, lasciando i mercati in attesa di capire se ci saranno novità nelle prossime settimane.

La Bank of England nella riunione di febbraio ha mantenuto i tassi d’interesse invariati, benché la decisione sia stata alquanto contrastata in seno al Board. Nella riunione tenutasi il 4-5 febbraio, infatti, il Comitato di Politica Monetaria ha votato con una maggioranza di 5 voti a favore e 4 contrari la conferma del tasso di sconto al 3,75%. Quattro membri hanno votato per ridurre il tasso di sconto di 25 punti base al 3,5%. Si confermano così le divisioni in seno al Board. Inflazione vicina al target del 2%. Sebbene attualmente risulti superiore all’obiettivo del 2%, la Banca d’Inghilterra ritiene che l’inflazione tornerà intorno all’obiettivo a partire da aprile, in considerazione dell’andamento dei prezzi dell’energia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Banca d’Inghilterra tiene fermi i tassi d’interesse al 3,75% Approfondimenti su Banca Inghilterra Gb, Banca d’Inghilterra taglia tassi di 0,25 punti al 3,75% La Banca d’Inghilterra ha deciso di ridurre i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali, portandoli al 3,75%. Regno Unito: Bank of England taglia tassi interesse al 3,75% Il 18 dicembre, la Bank of England ha annunciato una riduzione del tasso di interesse di riferimento al 3,75%. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Banca Inghilterra Argomenti discussi: Azionario europeo piatto con focus su trimestrali e banche centrali. A Milano crolla BFF; Le banche centrali europee restano stabili nonostante le preoccupazioni per la debolezza del dollaro e il calo dell'inflazione; Gli esperti affermano che le stablecoin della Camera dei Lord del Regno Unito non plasmeranno il futuro del denaro; Avevo previsto che i tagli di NS&I sarebbero arrivati… e avevo ragione. Ecco cosa accadrà, il futuro delle obbligazioni premium e i passi da compiere: Sylvia Morris. Banca d’Inghilterra tiene fermi i tassi d’interesse al 3,75%Sebbene attualmente risulti superiore all’obiettivo del 2%, la Banca d’Inghilterra ritiene che l’inflazione tornerà intorno all’obiettivo a partire da aprile, in considerazione dell’andamento dei ... quifinanza.it Banca d'Inghilterra (BoE) mantiene i tassi al 4% mentre l'economia mostra segnali di rallentamentoNel Regno Unito, l’inflazione annua dei prezzi al consumo si attesta al 3,8%, quasi il doppio dell’obiettivo del 2% fissato dalla Banca d’Inghilterra. La Banca d’Inghilterra (BoE) ha lasciato il tasso ... it.euronews.com La Banca d'Inghilterra lascia il tasso di interesse chiave al 2,25%; come previsto. Anche la Banca del Canada mantiene i tassi invariati. La Banca del Canada ha mantenuto il suo tasso overnight al 2,25%, citando una crescita modesta a breve termine e un'inc facebook

