Il 29 aprile, la Federal Reserve ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, con otto membri del comitato favorevoli e quattro contrari. Questa decisione segna il massimo dissenso in 34 anni all’interno del comitato, evidenziando divisioni tra i membri riguardo alla direzione della politica monetaria. La riunione si è conclusa con una posizione stabile sui tassi, nonostante le differenze di opinione tra i partecipanti.

? Cosa sapere Fed mantiene i tassi invariati il 29 aprile con otto voti favorevoli e quattro contrari.. Il dissenso interno al board di Jerome Powell raggiunge il massimo livello in 34 anni.. Il 29 aprile 2026, il comitato della Federal Reserve ha deliberato di mantenere invariati i tassi d’interesse, sancendo l’ultima decisione politica dell’era guidata da Jerome Powell. La risoluzione è stata approvata con un voto di otto favorevoli contro quattro contrari, registrando così il livello di dissenso interno più elevato tra i membri del board negli ultimi 34 anni. Squilibrio decisionale e pressione inflattiva. La tenuta dei parametri monetari riflette la persistenza di un quadro economico caratterizzato da un’inflazione che non accenna a rientrare nei target prefissati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fed, tassi fermi e scisma storico: il massimo dissenso in 34 anni

Notizie correlate

La Fed tiene tassi fermi ma è allarme inflazioneL'incertezza sul futuro dell'economia statunitense è stato il tema principale della riunione di ieri della Federal Reserve.

Leggi anche: Powell sfida Trump: tassi fermi e lui non molla la Fed

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Perché la Fed manterrà i tassi ancora fermi; Fed, tassi fermi ma il vero nodo per i mercati è il dopo Powell; Riunione Fed aprile 2026: tassi fermi e successione Powell; La Fed e il dilemma dei tassi. Le previsioni degli analisti.

Fed, tassi fermi ma il vero nodo per i mercati è il dopo PowellLa Federal Reserve arriva al meeting del 28-29 aprile 2026 in una fase di forte attenzione per i mercati, con gli investitori concentrati non solo sulla decisione sui tassi, attesa mercoledì 29 aprile ... msn.com

La Fed conferma i tassi di interesse fermi tra 3,50% e 3,75%La Federal Reserve (Fed) ha annunciato la sua decisione di mantenere stabili i tassi di interesse, confermando l'attuale forchetta tra il 3,50% e il 3,75%. Questa scelta è stata formalizzata al termin ... it.blastingnews.com

Una Federal Reserve divisa lascia i tassi invariati per la terza riunione consecutiva, tra i timori legati alla guerra in Medio Oriente; dovrebbe essere l’ultima decisione sotto la guida di Jerome Powell. https://l.euronews.com/FPPY - facebook.com facebook

Fed, tassi di interesse stabili tra il 3,5% e il 3,75%, pesano i timori legati al conflitto in Iran, pronta la successione a Powell x.com