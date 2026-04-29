Il prossimo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, si prepara ad assumere il ruolo a partire da maggio. In un'intervista, ha parlato di una “sana lotta in famiglia” tra i membri del FOMC, il comitato che decide la politica monetaria, senza fornire dettagli specifici sulle future mosse dei tassi di interesse. La sua nomina ha suscitato discussioni tra gli analisti sulla direzione che prenderà la politica monetaria statunitense.

Il futuro presidente della Fed Kevin Warsh aspira ad una “sana lotta in famiglia” all’interno del FOMC, il Comitato per le decisioni di politica monetaria, quando assumerà di fatto la guida della banca centrale statunitense a maggio. E’ quanto scrive Reuters, indicando che ogni ostacolo alla sua elezione è stato rimosso, con la risoluzione dell’indagine penale su Powell che sblocca la formalizzazione della sua nomina da parte del Congresso. La Commissione bancaria del Senato si appresta proprio oggi ad approvare la nomina di Warsh, che verrà poi sottoposta all’approvazione dell’Aula. Una “sana lotta di famiglia” fra falchi e colombe....🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fed: l’era Warsh inizierà con un taglio dei tassi?

IT'S DONE: Kevin Warsh Will Kill The Dollar on THIS Date

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