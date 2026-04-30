Fed cambio di rotta | Powell cede il comando a Warsh

Il 30 aprile 2026, la Federal Reserve ha annunciato un cambio di leadership con la nomina di un nuovo presidente, che succede a Powell. La scelta è stata approvata dai senatori repubblicani e riflette un allineamento con le politiche monetarie adottate in passato. Warsh assume così il comando della banca centrale, sostituendo il precedente presidente dopo un mandato che ha attirato l’attenzione per le decisioni prese negli ultimi anni.

? Cosa sapere Warsh succede a Powell alla guida della Fed il 30 aprile 2026.. La nomina riflette il consenso dei senatori repubblicani sulla nuova politica monetaria.. Il passaggio di consegne alla guida della Federal Reserve si concretizza il 30 aprile 2026 con l’uscita di scena di Jerome Powell, la cui gestione dei tassi d’interesse è stata oggetto di forti pressioni da parte di Trump. La decisione che segna la fine del mandato di Powell non comporta però una sua scomparsa totale dalle stanze del potere monetario, poiché l’attuale presidente manterrà un ruolo all’interno del board. Il vertice dell’istituto centrale vedrà invece la nomina di Warsh come nuovo presidente, una transizione che ha trovato il via libera decisivo attraverso il consenso dei senatori repubblicani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fed, cambio di rotta: Powell cede il comando a Warsh Notizie correlate La procura Usa chiude l’indagine sul presidente della Fed Jerome Powell. Via libera alla conferma di Warsh come successoreLa procura americana ha annunciato di voler abbandonare le indagini sul presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, finito nel mirino di Donald... Warsh alla Fed: Trump punta su un ex falco, l’Italia monitora la svolta monetaria e l’indagine su Powell.Warsh alla Fed: Trump punta su un falco convertito, l’Italia osserva con attenzione Washington – Un cambio di guardia alla Federal Reserve potrebbe... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Warsh vuole il cambiamento. Ma sarà in grado di attuarlo?; Kevin Warsh: Fed necessita di nuovo framework per affrontare l'inflazione; Kevin Warsh e i destini incrociati con Jerome Powell: così Trump ha sbloccato la sua nomina alla presidenza della Fed; Borse 21 aprile in rosso dopo le parole di Warsh e in attesa delle trimestrali. Occhio all'ultimatum Usa all'Iran. Fed, Warsh schiva le domande insidiose al Senato e assicura indipendenza(Teleborsa) - La Federal Reserve resterà indipendente nelle sue decisioni di politica monetaria e non si farà condizionare dalla Casa Bianca. Il doveroso chiarimento arriva da Kevin Warsh, governatore ... borsa.corriere.it Fed, il futuro Presidente Warsh assicura indipendenza ma l’elezione è a rischioIl candidato alla Presidenza della federal Reserve si è presentato dinanzi alla Commissione Bilancio del Senato per rispondere alle domande dei senatori incaricati di votare la sua nomina ... quifinanza.it WS incerta, tbond venduti nel Fed day; Fed: tassi fermi, Powell resta nel board dopo fine mandato; Fed: Kevin Warsh verso la conferma alla presidenza; Big Tech: Meta aumenta le spese, Amazon premiata dal cloud; Corte Suprema colpisce legge per equità al - facebook.com facebook Fed, tassi di interesse stabili tra il 3,5% e il 3,75%, pesano i timori legati al conflitto in Iran, pronta la successione a Powell x.com