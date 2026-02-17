Warsh alla Fed | Trump punta su un ex falco l’Italia monitora la svolta monetaria e l’indagine su Powell

Warsh, candidato alla Fed, ha sostenuto politiche dure, e questa scelta ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori italiani. In particolare, le decisioni sulla politica monetaria americana influenzano i mercati europei, che già seguono con attenzione le mosse di Washington. La Federal Reserve potrebbe adottare un approccio più aggressive, mentre l’Italia si prepara ad adattarsi a eventuali variazioni. Nel frattempo, cresce l’attenzione sull’indagine in corso su Powell, il presidente della banca centrale statunitense.

Warsh alla Fed: Trump punta su un falco convertito, l'Italia osserva con attenzione. Washington – Un cambio di guardia alla Federal Reserve potrebbe ridisegnare gli equilibri economici globali. Il presidente Donald Trump ha scelto Kevin Warsh per guidare la banca centrale americana, una mossa che, se confermata, segna una svolta potenzialmente significativa per la politica monetaria e per i mercati finanziari, inclusi quelli italiani. La nomina arriva in un momento delicato, con un'indagine in corso sul presidente uscente, Jerome Powell. Un profilo in evoluzione: da falco a pragmatico?. Kevin Warsh, economista di formazione e già governatore della Fed tra il 2006 e il 2011, è stato a lungo considerato un "falco" per la sua rigorosa attenzione al controllo dell'inflazione.

