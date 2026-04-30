FC 26 FINALIZZAZIONI CROMATE | COME TRASFORMARE I TUOI ARGENTI IN TOP PLAYER chrome finishers

La classe non è acqua, e la nuova Evoluzione “Finalizzazioni cromate” è qui per dimostrarlo. Un upgrade mirato a migliorare la freddezza e la tecnica dei giocatori con valutazione più bassa, aggiungendo quel tocco di eleganza necessario per brillare sotto pressione. Ecco i dettagli per sfruttare i 3 slot disponibili. EA Sports rilascia una nuova EVO dedicata a chi ama scovare gemme nei campionati minori o valorizzare i giovani talenti del proprio club. Con “Finalizzazioni cromate”, il focus si sposta sulla fluidità dei movimenti e sulla pulizia del tiro, trasformando giocatori grezzi in elementi raffinati capaci di giocate d’alta scuola. Eleganza e Controllo: I Punti di Forza.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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