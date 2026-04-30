L'Inter ha denunciato di aver subito diverse decisioni arbitrali sfavorevoli nell'ultima stagione, sostenendo di essere stata penalizzata rispetto ad altre squadre. L'allenatore del club si è dichiarato scioccato e sorpreso dopo aver appreso che la squadra sarebbe stata coinvolta, anche indirettamente, in un'inchiesta sugli arbitri. La squadra ha raccolto numerosi esempi di decisioni che, secondo loro, avrebbero influenzato il risultato delle partite.

Simone Inzaghi si è detto "scioccato e sorpreso" del fatto che l'Inter facesse indirettamente parte dell'inchiesta sul mondo arbitrale: "Abbiamo perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali. Il campionato, la Supercoppa. È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti. Per noi è stata una stagione disgraziata, come è possibile pensare a una macchinazione?". E allora, ecco gli errori a cui l'ex tecnico nerazzurro si riferisce. San Siro ad inizio novembre offre subito la sfida scudetto. Partita complessa a livello arbitrale, l'Inter viene sia penalizzata che favorita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Favoriti? No, penalizzati": tutte le decisioni arbitrali che l'Inter ritiene di aver subìto l'anno scorso

Borrelli: non solo da oggi errori arbitrali. E quelli da subiti * Oppini vede solo errori contro.

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