Episodi controversi nel match Inter-Como | le decisioni arbitrali di Di Bello sotto la lente

Durante la semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter, le decisioni dell'arbitro Di Bello sono finite sotto osservazione. La moviola ha analizzato gli episodi chiave, concentrandosi sulle scelte prese durante la partita e sulla gestione delle situazioni di gioco. Le immagini mostrano chiaramente alcuni momenti contestati che hanno attirato l'attenzione di commentatori e tifosi.

La moviola della semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter offre una lettura chiara degli episodi principali, evidenziando decisioni, gestione dei contatti e valutazioni sui fuorigioco. Una sfida contraddistinta da intensità atletica e contrasti significativi, orchestrata da una direzione che ha mantenuto la calma senza ricorrere a interventi estremi. Fin dai primi minuti, l’arbitro ha fissato un metro di giudizio coerente, spegnendo gli animi con fischi precisi. Al 12' Di Bello punisce Sucic per un intervento deciso. Al 29', dal lato del Como, si vede Diego Carlos protagonista di un brutto fallo, giustamente sanzionato dall’arbitro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Episodi controversi nel match Inter-Como: le decisioni arbitrali di Di Bello sotto la lente Moviola Como Inter: gli episodi dubbi del match diretto da Di Bello. Cosa è accaduto al SinigagliaCalciomercato Serie A: Atubolu può arrivare in Italia! È sfida tra queste due big per il portiere del Friburgo. Gli episodi controversi di Roma-Cremonese: l'analisi dell'arbitraggio di Di BelloLa moviola della partita tra roma e cremonese, valida per la 26ª giornata della serie a 2025/26, presenta una vittoria netta della roma nello stadio... Una selezione di notizie su Episodi controversi nel match Inter... Temi più discussi: Lecce-Inter, moviola: annullato un gol a Dimarco, c'era il fuorigioco di Thuram. Tutti gli episodi del Via del Mare; Serie A, la classifica al netto degli errori arbitrali: cosa cambierebbe davvero; Il pestone di Lookman, il rigore su Nkunku e... : i 9 casi che fanno infuriare il Milan e i tifosi; Giubilato: Così si annulla il senso del calcio, stiamo vedendo un altro sport. Moviola Como Inter: gli episodi dubbi del match diretto da Di Bello. Cosa è accaduto al SinigagliaMoviola Como Inter, gli episodi dubbi del match – valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2025/26 La semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter si è rivelata una partita tattic ... calcionews24.com Episodio controversoAlla vigilia dell’andata dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, Alessandro Bastoni sceglie di esporsi in prima persona. Il difensore dell’Inter affronta il caso che lo ha visto ... cronachedellacampania.it Como-Inter 0-0, le pagelle: Nico Paz scompare, Valle non dormirà. Martinez spicca x.com #CoppaItalia, #ComoInter 0-0, rimandata al ritorno la sfida per andare in finale Al Sinigaglia è caccia alla finale per sfatare il tabù dei grandi match Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-coppa-italia-semifinale-an - facebook.com facebook