Marotta a Sky | Apprendo tutto dalla stampa Inter estranea ai fatti L’anno scorso abbiamo avuto decisioni arbitrali avverse

L'amministratore delegato ha dichiarato di conoscere le ultime notizie solo tramite i mezzi di comunicazione, sottolineando che la società da lui rappresentata non è coinvolta negli eventi recenti. Ha anche ricordato che nella passata stagione ci sono state decisioni arbitrali che non sono state favorevoli alla squadra. La sua affermazione si riferisce a un contesto di questioni regolamentari e giudiziarie che stanno attirando l'attenzione nel mondo del calcio.

Gatti Juventus, il difensore bianconero a San Siro osservato speciale anche in chiave calciomercato. Le squadre interessate a lui Muharemovic Juve, il Sassuolo cambia le carte in tavola? Le parole di Carnevali non lasciano dubbi. Gli aggiornamenti Juventus Next Gen Bra 2-2: bianconeri che chiudono quinti la regular season, ora i playoff! Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo. Su Beccari.» Juventus Women Roma 0-1: Dragoni quasi per lo scudetto. Terzo posto in bilico Settore giovanile Juve: Under 15 da derby, i 100 gol dell’Under 16 e l’imbattibilità dell’Under 17. Chi sarà il nuovo responsabile del vivaio New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Roberto Trapani esce allo scoperto: «Io alla Juve? Al Genoa sto bene.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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