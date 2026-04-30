Fatta cadere con uno sgambetto e poi colpita con calci e pugni | ex compagno a giudizio

Un episodio avvenuto durante il periodo natalizio ha portato un ex compagno a essere chiamato in tribunale. La vittima ha riportato una microfrattura alle mascelle e il naso rotto dopo essere stata colpita con uno sgambetto e successivamente aggredita con calci, pugni e schiaffi. L’udienza è stata convocata per ascoltare le testimonianze e valutare le accuse mosse nei confronti dell’imputato.

Un Natale con una microfrattura delle mascella e il naso rotto a seguito di uno sgambetto e di un pestaggio a schiaffi e calci. È quanto ha vissuto una donna e che ha portato il compagno (ora ex) davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di lesioni personali.L’uomo, un.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Chissa quale tra le prime due fucilate l'ha fatta cadere...Trovata 100metri più in là.... Fucile: benelli M1 super 90 canna 71 Strozzatura: Briley helix hunt 4**** Cartucce: 1°cheddite freeshot 36g 8° 2°cheddite freeshot 36g 7° 3°cheddite elite 36g 6° Riprese: shot - facebook.com facebook