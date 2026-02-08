Dopo due ore di interrogatorio, Alex Manna ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero. Il ragazzo, che era stato inizialmente in silenzio, ha detto di non aver provato a baciarla e che la discussione era degenerata. Alla fine, ha ammesso di averla colpita con i pugni e di averla lasciata cadere a terra.

La maschera di Alex Manna è caduta dopo due ore di faccia a faccia con il pm Giacomo Ferrando. Il diciannovenne, assistito dal suo legale, ha ammesso di aver ucciso Zoe Trinchero al termine di una lite brutale, scoppiata dopo una festa tra amici nel centro di Nizza Monferrato. «Ho deciso di dire tutto perché la verità prima o poi viene a galla», ha dichiarato il ragazzo, ora sottoposto a fermo per omicidio e trasferito nel carcere di Alessandria. Una confessione arrivata sotto la pressione degli inquirenti e della fidanzata, ma che non dissipa i molti lati oscuri di una vicenda che ha sconvolto l'Astigiano. 🔗 Leggi su Leggo.it

Omicidio Zoe Trinchero, Alex Manna cede dopo due ore: «Non ho provato a baciarla, abbiamo discusso. Colpita con i pugni e lasciata cadere»

A Nizza Monferrato, in provincia di Asti, si è consumato un dramma che ha sconvolto la comunità.

La ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel fiume a Nizza Monferrato.

