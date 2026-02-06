donna incinta aggredita dal compagno a bologna con calci pugni e ginocchiate alla pancia

Una donna incinta è stata aggredita ieri a Bologna dal suo compagno di 32 anni. L'uomo l'ha presa a calci, pugni e ginocchiate alla pancia, mettendo a rischio la gravidanza. La donna è riuscita a chiedere aiuto, e ora il gip ha disposto l'allontanamento dell'uomo e l'uso di un dispositivo elettronico di sorveglianza. La vicenda ha scosso la comunità locale, e le forze dell'ordine stanno seguendo il caso.

Colpita ripetutamente con calci, pugni e ginocchiate specialmente sul ventre: è quello che è accaduto a Bologna a una donna incinta, aggredita dal compagno al culmine di una lite. Per questo motivo il giovane, un 32enne, è ora indagato con l'ipotesi di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ed è destinatario del provvedimento del braccialetto elettronico. Donna incinta aggredita a Bologna Come ricostruisce Repubblica i fatti risalgono al 25 gennaio. Alcuni residenti avevano chiamato il 112 per segnalare una lite violenta all'interno di un'abitazione. Gli inquirenti hanno riportato che un uomo, un 32enne di nazionalità tunisina, si sarebbe scagliato nei confronti della compagna prima verbalmente e poi ponendo in essere una vera e propria aggressione fisica.

La polizia ha arrestato un uomo di 32 anni a Calci, accusato di aver picchiato la compagna incinta.

