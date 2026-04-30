Fast Track City la rete di Bergamo contro Hiv e Aids Fulvio Crippa | La prevenzione salva vite

Il 18 marzo 2019, il Comune di Bergamo ha aderito alla rete internazionale delle Fast Track Cities, firmando la Dichiarazione di Parigi. Con questa scelta, ha ufficializzato l’impegno a rafforzare le collaborazioni tra enti pubblici e privati per contrastare l’Hiv e l’Aids nel territorio locale. La rete mira a velocizzare le azioni di prevenzione e trattamento, coinvolgendo diverse realtà per ridurre la diffusione delle infezioni.

Bergamo. Il 18 marzo 2019 il Comune di Bergamo ha sottoscritto la Dichiarazione di Parigi, ufficializzando l’adesione all’iniziativa globale delle Fast Track Cities e ottimizzando la collaborazione già attiva tra le realtà pubbliche e private impegnate nella lotta all’HivAids sul territorio. Bergamo Fast-track City lavora per diffondere informazioni accurate su HivAids e Ist, promuovere prevenzione e test tra giovani e popolazioni a rischio, aumentare i test rapidi, anonimi e gratuiti fuori dagli ospedali, facilitare l’accesso ai servizi specialistici, sostenere il mantenimento in cura e supportare pazienti e familiari, aiutare le persone più vulnerabili ad accedere ai servizi, combattere stigma e pregiudizio promuovendo incisività.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Tagli e carenza di personale, a Bologna non si può iniziare la profilassi PrEP contro l’HIV: “Grave arretramento per la prevenzione” Salute, nuovi fondi acquistare defibrillatori e formazione nelle scuole: "Potenziamo la rete salva-vite"I fondi destinati all'Azienda Ospedaliera di Perugia: "I defibrillatori sono strumenti semplici da usare ma straordinariamente efficaci: intervenire... Contenuti utili per approfondire Fast Track City, la rete di Bergamo contro Hiv e Aids. Fulvio Crippa: La prevenzione salva viteBergamo rafforza il suo impegno nella prevenzione con screening diffuso ponendo una particolare attenzione ai giovani e alle persone più fragili con un accesso facilitato ai servizi sul territorio com ... bergamonews.it Palermo terza Fast Track City in Italia, prima nel MediterraneoDopo Milano e Bergamo, anche Palermo diventa da oggi una Fast Track City, la prima del centro-sud. La firma della Paris Declaration da parte del Sindaco di Palermo Leoluca Orlando è avvenuta in ... repubblica.it