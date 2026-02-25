Salute nuovi fondi acquistare defibrillatori e formazione nelle scuole | Potenziamo la rete salva-vite

I fondi destinati all'Azienda Ospedaliera di Perugia: "I defibrillatori sono strumenti semplici da usare ma straordinariamente efficaci: intervenire nei primi minuti significa salvare vite" Assegnati dalla Giunta regionale 60mila euro all’Azienda ospedaliera di Perugia per potenziare la gestione dei defibrillatori sul territorio e rafforzare la formazione nelle scuole. Le risorse serviranno in particolare a migliorare il sistema regionale di mappatura e gestione dei defibrillatori automatici esterni (DAE) attraverso la centrale operativa 118, con l’implementazione di un applicativo dedicato, e a formare personale scolastico, in particolare insegnanti e personale ATA, all’uso corretto dei dispositivi salvavita. L’obiettivo è rendere l’Umbria sempre più cardioprotetta, integrando tecnologia, organizzazione e formazione in una rete diffusa di protezione, dove istituzioni, scuole e servizi sanitari collaborano per garantire interventi rapidi ed efficaci su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche:

Mascali, nuovi defibrillatori nelle scuole: più sicurezza per studenti e personale

Perugia, progetto salva-vita. Attivati nuovi defibrillatori: "Investire sulla prevenzione"

Argomenti discussi: Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Fondi dalla Regione per acquistare nuovi bus più moderni e green; Ospedale di Livorno. Al via raccolta fondi per sei nuove poltrone destinate a pazienti del Day Hospital oncologico; Bonus animali domestici 2026 e detrazione veterinaria.

Oltre tre milioni per la salute dei laghi lombardi: al via nuovi finanziamenti #ambiente - facebook.com facebook

Attenzione, lo dice la Juventus: a giugno l'UEFA le vieterà di inserire in lista nuovi giocatori. A qualsiasi coppa dovesse partecipare lo farà con gli stessi giocatori di oggi (e forse non solo per il 2026-27) Nella relazione finanziaria al 31 dicembre 2025 diramata x.com