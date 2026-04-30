Fast food in crisi | i titoli di Domino’s e KFC perdono oltre il 25%

I titoli di Domino’s e KFC in Australia hanno registrato un calo superiore al 25%, con la crisi nel settore fast food che si riflette sui mercati azionari. L’aumento dell’inflazione al 4,6% e l’incremento dei costi del carburante hanno portato a una riduzione delle spese da parte dei consumatori nel settore. I titoli di Collins Foods, proprietaria di KFC, hanno seguito questa tendenza negativa, evidenziando le difficoltà attuali del comparto.

? Cosa sapere I titoli di Domino’s e Collins Foods crollano oltre il 25% in Australia.. L'inflazione al 4,6% e i costi del carburante riducono la spesa per il fast food.. I titoli azionari di Domino’s Pizza, Collins Foods e Retail Food Group hanno registrato perdite a doppia cifra nell’ultimo bimestre, segnando un crollo che riflette la crisi del potere d’acquisto delle famiglie australiane sotto la pressione dell’inflazione al 4,6%. Il mercato del fast food, storicamente considerato un rifugio cerca soluzioni economiche in tempi di magra, sta attraversando una trasformazione strutturale che lo sposta verso la categoria dei beni di lusso. I dati indicano che la capacità di spesa dei consumatori è stata colpita duramente dai rincari dei carburanti e dalle politiche monetarie restrittive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fast food in crisi: i titoli di Domino’s e KFC perdono oltre il 25% Notizie correlate Leggi anche: Il primo fast food chetogenico d'Italia apre a Milano KFC sbarca a Forlì: 25 nuovi posti di lavoro nel centroIl nuovo ristorante KFC ha aperto le porte al pubblico ieri all’interno del centro commerciale Punta di Ferro a Forlì. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Lavoro in Abruzzo: è crisi per giovani e donne. Il dossier di Avs Abruzzo: Una crisi strutturale dietro i numeri di facciata; Dopo 79 anni chiude lo storico rivale di McDonald’s; Coin, risanamento in salita. Adesso serve nuovo capitale. Fast food, Burgez venduto a Obicà: parte il piano di salvataggio della catena milanese di paniniIl fast food Burgez è stato acquisito da Mercato srl, legata al gruppo Obicà, per 1,3 milioni di euro. L'operazione include gli 11 locali esistenti e segna l'ingresso di Obicà nel mercato del fast ... milanofinanza.it Da cucina su triciclo a locale stabile: PAS di Eugenio Roncoroni è il fast food vegetariano che cambia forma ma non filosofia - facebook.com facebook