KFC sbarca a Forlì | 25 nuovi posti di lavoro nel centro

Un nuovo ristorante KFC ha aperto ieri nel centro commerciale Punta di Ferro a Forlì, portando 25 nuovi posti di lavoro nella zona. L'inaugurazione ha attirato l’attenzione di alcuni clienti e passanti che si sono fermati per assaggiare le offerte del menù. Il locale si trova all’interno del centro commerciale e offre il servizio di ristorazione agli utenti della zona.

Il nuovo ristorante KFC ha aperto le porte al pubblico ieri all'interno del centro commerciale Punta di Ferro a Forlì. Questa apertura segna l'ingresso della catena statunitense in una provincia dell'Emilia Romagna dove il brand non era ancora presente, portando con sé circa 25 nuove assunzioni per il territorio. L'evento rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di espansione del marchio nel Nord Italia, puntando su una location strategica che funge da polo commerciale di riferimento per tutto il bacino forlivese. La superficie del locale si estende per circa 140 metri quadrati e offre un menù basato sul pollo fritto, prodotto simbolo fondato dal celebre 'Colonnello' Sanders.