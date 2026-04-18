Il primo fast food chetogenico d' Italia apre a Milano
A Milano apre il primo fast food chetogenico d’Italia, situato in corso XXII marzo 25. L’iniziativa è portata avanti da un imprenditore romagnolo di 30 anni, che ha deciso di aprire questo locale dopo aver ricevuto una diagnosi di diabete. La novità riguarda la proposta di alimenti specificamente pensati per una dieta chetogenica.
Dalla diagnosi di diabete alla conquista di Milano. Mirco Bastianelli, imprenditore romagnolo di 30 anni, apre in corso XXII marzo 25 il primo fast food chetogenico d'Italia. Il taglio del nastro per il nuovo locale Ketobar è fissato per sabato 18 aprile alle 11, segnando l'ingresso ufficiale del.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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