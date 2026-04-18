Brovello-Carpugnino celebra le tradizioni | torna la Fiera Vergantina per la sua 30esima edizione

Sabato 25 aprile, a Brovello-Carpugnino, si terrà la 30esima edizione della Fiera Vergantina, un evento che si svolge nella frazione di Graglia Piana. La manifestazione è dedicata alla promozione delle attività agricole e degli allevamenti locali di bovini. Questa edizione rappresenta un traguardo importante per la tradizione che si ripete ogni anno nel territorio dell'Alto Vergante. La fiera coinvolge numerosi espositori e visitatori provenienti dalla zona.

Un traguardo importante per una delle manifestazioni più sentite dell'Alto Vergante. Sabato 25 aprile, a Brovello-Carpugnino, la frazione di Graglia Piana ospiterà la 30esima edizione della Fiera Vergantina, l'evento nato per valorizzare le attività agricole e gli allevamenti locali di bovini.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate A Brovello-Carpugnino i dipendenti lavorano (anche) da casaL'iniziativa del Comune, che ha messo a disposizione di tutti i dipendenti un giorno a settimana di lavoro agile da casa A Brovello-Carpugnino,... Leggi anche: Torna la fiera nautica più importante del Sud Italia, giunta alla sua 24^ edizione