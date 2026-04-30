La Food and Drug Administration sta collaborando con le aziende farmaceutiche AstraZeneca e Amgen per sperimentare l’uso dell’intelligenza artificiale nei test clinici. L’obiettivo è automatizzare alcune fasi dei trial, riducendo i tempi di approvazione dei nuovi farmaci di circa il 20-40 per cento. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza del processo di valutazione senza alterarne le procedure di sicurezza e controllo.

? Cosa sapere FDA e partner AstraZeneca e Amgen testano l'IA per monitorare i trial clinici.. L'automazione punta a ridurre i tempi di approvazione dei farmaci del 20-40%.. AstraZeneca e Amgen collaborano con la FDA in un progetto pilota che utilizza l’intelligenza artificiale e il cloud per monitorare i trial clinici in tempo reale, puntando a ridurre i tempi di approvazione dei farmaci del 20-40%. La gestione burocratica dei test clinici, rimasta pressoché invariata dagli anni ’60, sta affrontando una trasformazione radicale attraverso flussi di dati diretti. Attualmente, il processo per portare un nuovo medicinale sul mercato richiede tra i dieci e i dodici anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Farmaci più veloci: l’IA rivoluziona i test clinici della FDA

Notizie correlate

Farmaci: studi clinici, in progetto Care 4 priorità per un’Italia più competitiva(Adnkronos) – Rispettare i tempi di firma dei contratti di sponsorizzazione tra promotore e centro sperimentale; definire degli standard nazionali...

Leggi anche: Farmaci, steatoepatite, Gsk: "Per efimosfermin percorso prioritario in Fda ed Ema"

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Farmacia dei servizi sempre più strutturale. Mandelli: Fiducia cittadini al 90%, ma allarme carenza di farmacisti e violenze; Oxyera, il progetto per le rsa: parla Abu Abdelmahdi; Farmaci, un cittadino su tre denuncia carenze e sui medicinali generici arriva il rischio scorte; Trial clinici monitorati in tempo reale: la svolta della Food and drug administration (Fda) per valutazioni sempre più veloci.

Sempre più farmacie in mano a gruppi e holding: quali corrono veloci nel PiacentinoL’ultimo caso sono state le Farmacie Comunali Piacentine, cedute a Prosit Farma. Negli ultimi mesi diversi presidi farmaceutici di città e provincia sono state acquisiti da gruppi e holding ... ilpiacenza.it

Farmacia multitasking: dai vaccini ai test, la mappa e il giudizio degli italianiL’offerta di salute in farmacia diventa sempre più ricca: il Rapporto di Federfarma e Cittadinanzattiva. Non solo medicinali. L’offerta di salute in farmacia diventa sempre più ricca. E la risposta de ... lapresse.it

Il presidente della Società europea Enets, Nicola Fazio: “Risultati promettenti in termini di efficacia e tolleranza per i nuovi farmaci allo studio” - facebook.com facebook

Il portale dell’Agenzia delle Entrate permetterà la consultazione della precompilata da giovedì. Dai farmaci ai bonus casa, è il momento di scoprire quali spese il fisco ha già memorizzato per noi x.com