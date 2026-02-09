Farmaci | studi clinici in progetto Care 4 priorità per un’Italia più competitiva

Il governo italiano punta a rendere più efficiente il settore degli studi clinici sui farmaci. Sono in cantiere diverse iniziative, come accelerare i contratti tra promotori e centri di sperimentazione e creare standard nazionali per le strutture coinvolte. Si lavora anche a un portale unico che possa raccogliere dati e performance dei centri, semplificando il lavoro di tutti gli attori. L’obiettivo è rendere l’Italia più competitiva nel campo della ricerca clinica, migliorando i tempi e la qualità delle sperimentazioni.

(Adnkronos) – Rispettare i tempi di firma dei contratti di sponsorizzazione tra promotore e centro sperimentale; definire degli standard nazionali per i Clinical Trial Sites, ovvero le strutture dove si svolgono le sperimentazioni, e creare un portale nazionale che raccolga organizzazione e performance dei centri; definire ruolo e modalità di coinvolgimento dei medici di medicina.

