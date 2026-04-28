Farmaci steatoepatite Gsk | Per efimosfermin percorso prioritario in Fda ed Ema

Una terapia sperimentale per il trattamento della steatoepatite, sviluppata dall'azienda farmaceutica, è stata inserita in un percorso prioritario presso la Food and Drug Administration (Fda) e l'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema). Il farmaco, chiamato efimosfermin, viene somministrato attraverso una singola dose e rappresenta un passo avanti nel campo delle terapie epatiche. La decisione fa seguito alle valutazioni delle autorità regolatorie sui dati clinici disponibili.

Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - La terapia epatica sperimentale efimosfermin, da somministrare 1 volta al mese, ha ottenuto la designazione di Breakthrough Therapy dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense e la designazione di Priority Medicines (Prime) dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema) per il trattamento della steatoepatite associata a disfunzione metabolica (Mash). Lo annuncia Gsk in una nota, ricordando che la designazione di Fda è pensata per accelerare lo sviluppo e la revisione dei farmaci per patologie gravi, laddove le evidenze cliniche preliminari indicano il potenziale per un miglioramento sostanziale rispetto alle terapie disponibili.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmaci, steatoepatite, Gsk: "Per efimosfermin percorso prioritario in Fda ed Ema" Notizie correlate Farmaci anti-obesità: da Fda Usa via libera in tempi record alla nuova pillola di Eli Lilly?(Adnkronos) – Disco verde in tempi record dalla Food and Drug Administration statunitense al nuovo farmaco anti-obesità in pillola orforglipron... Farmaci: Ema, ok a finerenone apre nuova prospettiva in cura insufficienza cardiaca(Adnkronos) – Nuove possibilità di cura dell’insufficienza cardiaca si presentano all’orizzonte. Aggiornamenti e contenuti dedicati Scoprire i farmaci. Anche in Italia GSK lancia il Concorso per le idee innovative. Si chiama Discovery Fast Track Challenge 2014Oltre che nel Nord America, anche in Europa quest’anno GSK lancia Discovery Fast Track Challenge 2014, un concorso che raccoglie idee innovative in ambito chimico-farmaceutico, premiando chi individua ... quotidianosanita.it GSK punta sull’Africa. Previsti investimenti per 130 mln di sterline in 5 anniL’obiettivo è stimolare il maggior numero di ricerche sulle malattie croniche, aumentare la capacità di fornire localmente farmaci e rendere più robusta l’infrastruttura sanitaria. Prevista la ... quotidianosanita.it