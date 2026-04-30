In questi giorni si sono moltiplicati gli alert delle imprese produttrici di farmaci sulle conseguenze del conflitto in Medio Oriente. Ebbene, “non ci sono al momento criticità legate alla guerra e non si intravedono all’orizzonte aumenti di prezzo dei farmac i”. Usa toni rassicuranti il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato a margine del Tavolo tecnico sull’approvvigionamento dei farmaci. Farmaci: situazione sotto controllo. All’incontro – ospitato dalla sede di Lungotevere Ripa del ministero della Salute – hanno partecipato i principali operatori e stakeholder del comparto, tra cui Farmindustria, Sifo, Adf, Egualia e Federfarma. L’impatto delle turbolenze geopolitiche sull’approvvigionamento dei farmaci è dunque finora limitato.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Farmaci e guerra in Iran, che è successo al Tavolo sulle carenze

Notizie correlate

La guerra in Iran e l’effetto sui farmaci, tra costi e carenzeSe la guerra in Medio Oriente durerà cinque settimane, il problema di disponibilità dei farmaci sarà elevato.

Rischio carenze di farmaci e costi in aumento con la guerra in Iran: l’allarme di ConfindustriaA causa del conflitto in Iran e della crisi energetica, farmaci a rischio carenze e costi in aumento per principi attivi e materiali di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Guerra in Iran e farmaci, già fino a +25% aumenti per principi attivi; Cattani (Farmindustria): Farmaci più cari, con Trump e la guerra produzione italiana a rischio; Dal Covid a Hormuz: cosa ha imparato la Svizzera sulla carenza di farmaci?; Crisi in Iran ed effetti in Italia, Gemmato: Nessuna carenza di farmaci, non aumenteranno prezzi.

Guerra Iran, farmaci a rischio: cosa può succedere in Italia nelle prossime settimaneLa guerra in Iran non riguarda solo energia e geopolitica. Il conflitto in corso nel Golfo Persico rischia di avere conseguenze dirette anche sulla ... ilsipontino.net

L'impatto della guerra in Iran sul settore farmaceutico: l'allarme di Confindustria su costi e forniture a rischioGuerra in Iran e farmaci: rischio di carenze nei medicinali essenziali e aumento dei costi lungo tutta la filiera farmaceutica europea. notizie.it

Arriva Foundayo, la nuova pillola dimagrante approvata dalla FDA che può essere assunta anche senza digiuno. Una differenza che la distingue dai farmaci già in commercio e che potrebbe cambiarne l’utilizzo quotidiano: https://fanpa.ge/uOuRL - facebook.com facebook

Il portale dell’Agenzia delle Entrate permetterà la consultazione della precompilata da giovedì. Dai farmaci ai bonus casa, è il momento di scoprire quali spese il fisco ha già memorizzato per noi x.com