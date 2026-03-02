Roma auto sfonda un posto di blocco e causa un incidente frontale | due morti e un ferito

A Roma, questa sera, un'auto ha ignorato un posto di blocco della polizia e si è schiantata frontalmente contro un'altra vettura. Nell'incidente sono morte due persone e un'altra è rimasta ferita gravemente. L'incidente si è verificato in città intorno alle 20.30. La polizia sta verificando le cause dell'accaduto e il numero di persone coinvolte.

Roma, 1 marzo 2026 - Un'auto fuggita a un posto di blocco della polizi a questa sera si è schiantata contro un'altra vettura, due persone sono morte e una è ferita grave. L'incidente è avvenuto in via Collatina. Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti la vettura ha ignorato lo stop della polizia nella zona del Quarticciolo a Roma, e si è data alla fuga. L'equipaggio della volante si è messo all'inseguimento aiutato da una vettura dei carabinieri intervenuta sul posto. L'auto dei militari però ha perso contatto con i fuggitivi, mentre la vettura della polizia è riuscita a rimanere in scia. Giunto all'altezza di via Collanina il veicolo dei fuggitivi ha invaso il senso di marcia opposto, finendo contro un secondo veicolo privato che procedeva in senso contrario.