Il secondo giorno del Far East Film Festival 28 si svolgerà sabato 25 aprile 2026 e sarà dedicato al “Yakusho-Wenders Day”. Durante la giornata, l’attore giapponese riceverà il Gelso d’Oro alla Carriera, un riconoscimento che premia figure di rilievo del cinema orientale. Inoltre, sarà presente il regista tedesco Wim Wenders, che parteciperà agli eventi programmati per questa giornata.

La seconda giornata del FEFF 28 è senza dubbio il “Yakusho-Wenders Day”. Il grande attore giapponese riceverà sabato 25 aprile il Gelso d’Oro alla Carriera, prestigioso premio che ha creato negli anni un autentico “albo d’oro” del cinema orientale; e ci sarà anche Wim Wenders in persona. Due leggende del cinema mondiale, una dall’Occidente e una dall’Oriente, si incontrano sul palco del Teatro Nuovo di Udine. Il film a seguire sarà quello che ha segnato nel 2023 l’incontro cinematografico dei due grandi: Perfect Days. Wim Wenders è sempre stato legato al Giappone (ricordiamo Tokyo-ga ) nella sua costante ricerca dell’ immagine pura, l’immagine che abbia senso, nel rumoroso flusso odierno.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Far East Film Festival: programma di sabato 25 aprile 2026

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