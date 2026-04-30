Fano sindaci sotto attacco | minacce e schifezze per i tigli

Il sindaco di Fano ha ricevuto minacce di morte e un involucro contenente escrementi. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali, che stanno indagando sull’accaduto. Nessuna persona è stata ancora identificata e si sta valutando il contesto delle minacce. La situazione ha portato a un aumento delle misure di sicurezza per il primo cittadino e il suo staff.

? Cosa sapere Il sindaco di Fano Luca Serfilippi riceve minacce di morte e un involucro con escrementi.. L'episodio scaturisce dalle polemiche per l'abbattimento dei tigli in piazza Andrea Costa.. A Fano, il sindaco Luca Serfilippi è stato bersaglio di una lettera contenente minacce di morte e l’invio di un involucro con escrementi, un atto che sembra riconducibile alle polemiche per l’abbattimento dei tigli in piazza Andrea Costa. L’episodio, legato agli scavi archeologici per la Basilica di Vitruvio coordinati tra Comune e Soprintendenza, ha scatenato la reazione della rete di amministratori di Avviso Pubblico, che ha espresso totale vicinanza al primo cittadino condannando ogni violenza contro le istituzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fano, sindaci sotto attacco: minacce e schifezze per i tigli Notizie correlate «Ti auguro la stessa sorte dei tigli», minacce di morte al sindaco Serfilippi. Lettera anonima arrivata in Municipio a Fano con feci all?internoFANO Minacce di morte in una lettera anonima per il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, consegnata in Municipio i giorni scorsi. Calabria: Deputata 5 Stelle sotto attacco, insulti e minacce online per le sue denunce in Parlamento.Calabria, ondata di odio contro la deputata Orrico: un attacco alla voce del dissenso La deputata calabrese Anna Laura Orrico, eletta nelle fila del... Contenuti utili per approfondire Minacce a sindaco, Avviso Pubblico '6mila intimidazioni tra 2010 e 2025'La rete delle amministratrici e amministratori di Avviso Pubblico esprime piena solidarietà al sindaco di Fano (Pesaro Urbino) Luca Serfilippi per le gravi minacce ricevute, condannando senza sconti ... ansa.it Il 21enne e l’attacco alla famiglia, lo zio Jonny sotto choc: Non era mai stato violento. Gli chiederò: perché l’hai fatto?È lo zio del 21enne che nella notte tra lunedì dell’Angelo e martedì ha accoltellato il padre, la madre e il fratello più piccolo nella casa di via XII Settembre. A Fano lo conoscono tutti come Jonny: ... ilrestodelcarlino.it