Calabria | Deputata 5 Stelle sotto attacco insulti e minacce online per le sue denunce in Parlamento

La deputata calabrese Anna Laura Orrico, eletta con il Movimento 5 Stelle, sta ricevendo un’ondata di insulti e minacce sui social. Da giorni, sui profili online dell’esponente politica, fioccano commenti aggressivi e intimidatori, legati alle sue recenti denunce in Parlamento. La situazione si è fatta insostenibile, e ora si aspetta una reazione delle autorità per tutelarla.

Calabria, ondata di odio contro la deputata Orrico: un attacco alla voce del dissenso. La deputata calabrese Anna Laura Orrico, eletta nelle fila del Movimento 5 Stelle, si è trovata improvvisamente al centro di una tempesta digitale, bersaglio di una violenta ondata di insulti e minacce sui social media. L’origine di questa aggressione virtuale risiede, secondo quanto riportato, nelle sue recenti e dirette denunce all’interno del Parlamento italiano. Orrico ha sollevato questioni relative a presunte derive repressive da parte dell’esecutivo e ha attivamente contrastato tentativi di propaganda neofascista all’interno dell’aula parlamentare.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Calabria Orrico

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Calabria Orrico

Argomenti discussi: Tribunale di Rossano, il confronto sul Fatto Quotidiano: Baldino replica a Travaglio e riapre il dibattito sulla giustizia nei territori; Baldino (M5S) scrive a Travaglio: Tribunale di Rossano uno scippo, va riaperto; Veleni e offese social pesanti, la denuncia di Anna Laura Orrico (M5S): Non mi lascio intimidire” Vittoria Baldino al fianco di Tridico: La sua battaglia è la mia, per una Calabria libera.

Calabria. Movimento 5 Stelle lancia l’assalto alla Regione: Siamo pronti a governareIl vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, e la deputata Dalila Nesci ieri a Lamezia per sostenere il Movimento verso la guida della Regione: Dopo la vittoria schiacciante a Roma e Torino, non ... quotidianosanita.it

Urbani dalla Calabria al ministero. Per Faraone nomina è ok ma per i 5 Stelle incarico incompatibileQuestion time del M5S in Commissione Salute. Il sottosegretario alla Salute, Davide Faraone, ha riposto sull'inconferibilità o meno al sub commissario della sanità calabrese Andrea Urbani ... quotidianosanita.it

La deputata M5S denuncia la mancata prevenzione dei territori colpiti e propone di destinare i fondi previsti per il Ponte a Calabria e Sicilia - facebook.com facebook

"Questa è la Calabria che ci piace – evidenzia il deputato e segretario regionale di Fi– quella che riesce a distinguersi anche nelle difficoltà” x.com