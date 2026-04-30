Famiglia nel bosco Roccella scuote il sistema | cresce sfiducia istituzionale diffusa

Una famiglia nel bosco ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità, generando una serie di interrogativi e tensioni sul funzionamento delle istituzioni coinvolte. La ministra ha preso posizione sul caso, che si è sviluppato attraverso perizie con risultati divergenti e decisioni giudiziarie di difficile interpretazione. La vicenda ha alimentato un clima di sfiducia generale nei confronti delle procedure e delle figure istituzionali coinvolte.

Roma - La ministra interviene sul caso mediatico: tra perizie contrastanti e decisioni complesse, si rafforza il timore di una perdita di fiducia verso istituzioni, affidi e servizi sociali Torna al centro del dibattito pubblico la vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”, con l’intervento della ministra Eugenia Roccella che evidenzia come il caso stia contribuendo ad alimentare un clima crescente di sfiducia verso il sistema. In un messaggio pubblicato sui social, la titolare del dicastero sottolinea come si tratti dell’ennesimo sviluppo di una vicenda definita ormai una “storia infinita”, caratterizzata da continui rinvii e nuovi elementi di complessità.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Famiglia nel bosco, Roccella scuote il sistema: cresce sfiducia istituzionale diffusa Notizie correlate Tivù Verità | Eugenia Roccella: «Il giudizio sulla famiglia nel bosco va rivisto»Il ministro per la Famiglia e le Pari opportunità interviene sulla vicenda della famiglia Trevallion: «I giudici facciano un passano indietro... Famiglia nel bosco, Roccella: "Nessuna ragione per separare mamma e figli"Monta la polemica sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli all’indomani dell’ordinanza trasmessa dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Famiglia nel bosco: Roccella, vicenda alimenta sfiducia verso sistema; Famiglia nel bosco: la difesa fa analizzare la perizia dall'IA, 'bocciata'; Ponte ciclopedonale sul Salinello, accordo su riapertura per l'estate; Caso Trevallion | il grido di Roccella contro il labirinto burocratico. Famiglia nel bosco: Roccella, vicenda alimenta sfiducia verso sistemaTorno sulla cosiddetta 'famiglia nel bosco' perché c'è un tema che ormai va ben oltre anche il caso specifico. (ANSA) ... ansa.it Famiglia nel bosco, Tribunale per i minorenni dell’Aquila rigetta il ricorso: bimbi restano separati dai genitoriLa Corte d'Appello sezione Minorile, dell'Aquila, ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, la famiglia nel bosco. Lo scorso 6 marzo la madre è s ... fanpage.it «Mamma, ho paura di non tornare a casa»: il bimbo della famiglia nel bosco e l'audio-choc in piena notte - facebook.com facebook Grazia a Minetti, il bambino “abbandonato” non lo era: una famiglia lo attendeva da due anni. “Avevamo finito l’iter, poi l’Inau ce lo ha tolto”. @thomasmackinson x.com