Tivù Verità | Eugenia Roccella | Il giudizio sulla famiglia nel bosco va rivisto

Il ministro per la Famiglia e le Pari opportunità ha commentato la vicenda della famiglia Trevallion, chiedendo ai giudici di riconsiderare la decisione di allontanare la madre dai tre bambini. Roccella ha sottolineato la necessità di rivedere il giudizio sulla famiglia nel bosco, senza entrare nel merito delle cause o delle motivazioni. La sua richiesta è rivolta alle autorità giudiziarie coinvolte nel caso.

Il ministro per la Famiglia e le Pari opportunità interviene sulla vicenda della famiglia Trevallion: «I giudici facciano un passano indietro rispetto alla decisione presa di separare la madre dai tre bambini».