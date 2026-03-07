Famiglia nel bosco Roccella | Nessuna ragione per separare mamma e figli

Una famiglia residente nel bosco di Palmoli si trova al centro di una discussione dopo che un’ordinanza ha portato alla loro eventuale separazione. La famiglia, composta da una madre e i suoi figli, ha affermato di non avere motivi per essere allontanata dal luogo in cui vive. La questione ha suscitato un acceso dibattito pubblico e diverse reazioni.

Monta la polemica sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli all'indomani dell'ordinanza trasmessa dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha deciso di allontanare la madre dei tre fratellini, Catherine Birmingham, dalla casa famiglia di Vasto dove i piccoli risiedevano dallo scorso 20 novembre. Il provvedimento, motivato dalla condotta "gravemente ostativa" della donna, accusata di aver boicottato e osteggiato il percorso di istruzione dei figli, ha innescato la reazione immediata dei legali dei coniugi BirminghamTrevallion, che hanno annunciato ricorso in appello contro la decisione dei giudici.