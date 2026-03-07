Famiglia nel bosco Roccella | Nessuna ragione per separare mamma e figli

Una famiglia residente nel bosco di Palmoli si trova al centro di una discussione dopo che un’ordinanza ha portato alla loro eventuale separazione. La famiglia, composta da una madre e i suoi figli, ha affermato di non avere motivi per essere allontanata dal luogo in cui vive. La questione ha suscitato un acceso dibattito pubblico e diverse reazioni.

Monta la polemica sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli all’indomani dell’ordinanza trasmessa dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha deciso di allontanare la madre dei tre fratellini, Catherine Birmingham, dalla casa famiglia di Vasto dove i piccoli risiedevano dallo scorso 20 novembre. Il provvedimento, motivato dalla condotta “gravemente ostativa” della donna, accusata di aver boicottato e osteggiato il percorso di istruzione dei figli, ha innescato la reazione immediata dei legali dei coniugi BirminghamTrevallion, che hanno annunciato ricorso in appello contro la decisione dei giudici. Non solo. Sulla vicenda è... 🔗 Leggi su Iltempo.it

