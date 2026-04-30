Durante la notte, in una struttura di Vasto, si è verificato un episodio che ha suscitato grande emozione. Un bambino, in lacrime, ha pronunciato parole che hanno scosso chi era presente: “Mamma, ho paura di non tornare a casa”. L’audio di quelle parole, registrato nel silenzio del corridoio e tra i passi sulle scale, ha fatto il giro, lasciando una sensazione di inquietudine tra chi ha ascoltato.

È notte fonda, l’aria sembra immobile e ogni rumore pesa il doppio. In una struttura protetta di Vasto, nel buio di un corridoio e tra passi sulle scale, una voce piccola spezza il silenzio e lo trasforma in un brivido: “Mamma, ho paura di non tornare a casa”. È il passaggio più forte del nuovo file che, in queste ore, sta riaccendendo il caso della cosiddetta famiglia nel bosco. Un audio diventato virale e discusso perché racconta, senza filtri, l’agitazione di uno dei bambini affidati alla casa famiglia. Un audio che riaccende il caso. La registrazione, diffusa nelle ultime ore, viene descritta come uno degli elementi più delicati del procedimento che riguarda i minori.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, il figlio crolla in lacrime: l’audio che gela tutti

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