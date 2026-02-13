Catherine si è messa a piangere nel bosco, sconvolta perché non riesce a proteggere i suoi figli durante la notte. La donna ha confessato di sentirsi impotente davanti alle minacce che le si presentano ogni giorno, mentre le autorità indagano sui rischi che la famiglia affronta in quella zona isolata. Durante le ultime verifiche all’Aquila, i problemi di sicurezza sono tornati a emergere con forza, alimentando lo sconcerto di chi segue il caso.

Il caso della cosiddetta famiglia nel bosco continua a scuotere l’opinione pubblica e le istituzioni, segnando un nuovo e drammatico capitolo durante le recenti operazioni peritali all’Aquila. Catherine Birmingham, la madre dei tre bambini al centro della vicenda giudiziaria, ha manifestato un profondo cedimento emotivo in occasione del terzo incontro previsto per il controllo psichico. Dopo soltanto un’ora e mezza di test, la donna è stata costretta a interrompere la sessione, uscendo visibilmente scossa e in lacrime dalla sede del Centro di psicologia e psicoterapia. Il dolore espresso dalla donna non riguarda solo la propria condizione di restrizione, ma riflette un senso di impotenza totale rispetto alla tutela dei propri figli, specialmente durante le ore notturne, quando i bambini manifestano i segni più evidenti del trauma subito attraverso urla e incubi ricorrenti che la madre non è autorizzata a lenire tempestivamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, Catherine crolla in lacrime: “Non posso proteggere i miei figli di notte”

Catherine piange nel bosco perché si sente impotente di fronte alla paura dei suoi figli.

