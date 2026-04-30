Famiglia nel bosco | Cantelmi l’audio del bimbo che testimonia la verità di Catherine

La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato che i tre bambini, due gemelli di sei anni e una bambina di otto, sono ancora affidati alla casa famiglia di Vasto, dove sono arrivati il 20 novembre. Intanto, è stato diffuso un audio che mostra il pianto di uno dei gemelli, registrato e riportato da un quotidiano locale. Questa vicenda riguarda le modalità di affidamento e la tutela dei minori coinvolti.

Mentre la Corte d’Appello dell’Aquila conferma la permanenza dei due gemelli di 6 anni e della bimba di 8 della famiglia nel bosco nella casa famiglia di Vasto (Chieti), dove si trovano dal 20 novembre, arriva l’audio con il pianto di uno dei gemelli riportato dal quotidiano ‘Il Centro’. Un racconto “che finalmente dà credito al racconto di Catherine. Noi abbiamo depositato molto tempo fa audio e video che sostanziavano il racconto della donna e ne abbiamo ancora tantissimi. Ma questi sono stati ignorati dal Tribunale, dagli assistenti sociali, dagli operatori e anche persino dalla perizia”, dice a LaSalute di LaPresse Tonino Cantelmi, psichiatra e psicoterapeuta specializzato in neurosviluppo, professore dell’Università Gregoriana e consulente dei legali di di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Famiglia nel bosco: Cantelmi, l’audio del bimbo che testimonia la verità di Catherine Notizie correlate Famiglia nel bosco, oggi perizia sui bimbi. Consulente Cantelmi: “Mamma Catherine paga l’ostilità del sistema”Si è tenuta oggi a Vasto la perizia psichiatrica sui tre bambini della famiglia nel bosco di Palmoli. Famiglia nel bosco, tre ore di test psicologici per i bimbi e Cantelmi attacca: "Sistema contro Catherine"Dopo la fase dei test ai genitori, è iniziata la somministrazione dei test psicologici per i bambini della famiglia nel bosco. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Famiglia nel bosco, Cantelmi 'perizia inconsistente con errori metodologici'; Ore 14 2025/26 - Famiglia nel bosco, prof. Cantelmi: Contro i bambini solo crudeltà - 27/04/2026 - Video; Famiglia nel bosco, uno dei bimbi con gli occhi pieni di lacrime: Voglio tornare a casa; Famiglia nel bosco, perizia psichiatrica conferma incapacità genitoriale di Nathan e Catherine. Famiglia nel bosco, Catherine pronta a scrivere a Mattarella. Ma nel mirino resta «l'incapacità genitoriale»Nathan e Catherine, la coppia anglo-australiana è stata ritenuta, dai test psicologici disposti dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila, non in grado, allo stato attuale, ... ilmessaggero.it Famiglia nel bosco, Tribunale per i minorenni dell’Aquila rigetta il ricorso: bimbi restano separati dai genitoriLa Corte d'Appello sezione Minorile, dell'Aquila, ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, la famiglia nel bosco. Lo scorso 6 marzo la madre è s ... fanpage.it «Mamma, ho paura di non tornare a casa»: il bimbo della famiglia nel bosco e l'audio-choc in piena notte - facebook.com facebook Grazia a Minetti, il bambino “abbandonato” non lo era: una famiglia lo attendeva da due anni. “Avevamo finito l’iter, poi l’Inau ce lo ha tolto”. @thomasmackinson x.com