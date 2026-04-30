È tornato alla ribalta il caso della famiglia trovata nel bosco, con un audio che mostra uno dei bambini piangere e chiedere aiuto nel cuore della notte. Nel frattempo, la Corte d’Appello ha respinto il reclamo presentato dalla difesa, confermando la decisione precedente sui provvedimenti adottati nei confronti dei genitori. La vicenda continua a far discutere, mentre le autorità proseguono le verifiche sulle condizioni della famiglia.

Continua a fare notizia il caso della "famiglia nel bosco". È sconvolgente un audio recentemente diffuso in cui si sente uno dei bambini piangere e disperarsi nel cuore della notte, invocando la madre. Il documento vocale, pubblicato da Il Centro, è stato registrato da Catherine Birmingham e risale al periodo in cui anche la donna era ospitata nella casa famiglia di Vasto. Uno dei piccoli piange al piano di sotto della struttura, e la donna, tenuta separata dai figli, registra tutto. Si sentono dei rumori e alcune parole. Poi dei passi che salgono le scale, una porta che si apre, e infine il bambino, in lacrime, che invoca: "Mummy, mummy", ossia, "Mamma, mamma".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, il bimbo in lacrime: "Ho paura di non tornare a casa". E la Corte d'Appello respinge il reclamo

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