Un bambino della famiglia nel bosco ha espresso il desiderio di tornare a casa, poi si è commosso piangendo. La vicenda riguarda una famiglia che si trova in una situazione complessa, con dettagli ancora da chiarire. La storia, che ha attirato l’attenzione pubblica, si arricchisce di un nuovo episodio che riguarda il dolore di uno dei minori coinvolti. La vicenda prosegue con risvolti ancora da approfondire.

Un’altra pagina delicata è stata scritta sulla intricata storia di quella che ormai tutti conoscono come la famiglia nel bosco. A raccontarla al Messaggero è il consulente di parte di Nathan e Catherine, lo psichiatra Tonino Cantelmi. Quest’ultimo ha reso noto un episodio avvenuto nel corso delle perizie psicologiche sui figli della coppia anglo-australiana, svolte dalla Ctu Simona Ceccoli nella casa famiglia di Vasto. Cantelmi ha parlato di un momento “straziante, intenso e commovente” verificatosi durante un incontro informale tra i bambini e la psicologa Martina Aiello, anche lei consulente della difesa. Per motivi legati alla privacy, però, non è stato specificato quale dei tre minori sia protagonista dell'episodio in questione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Voglio tornare a casa", poi le lacrime: il dolore di uno dei bambini della famiglia nel bosco

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