La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato dai genitori di tre bambini che vivono attualmente in una casa famiglia. La decisione riguarda la permanenza dei figli in questa struttura, mantenendo la loro collocazione attuale. La vicenda riguarda un contesto familiare e legale, con i genitori che avevano cercato di ottenere un diverso assetto per i loro figli. La questione si è conclusa con la conferma della sistemazione attuale dei minori.

Per il momento i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham restano nella casa famiglia a Vasto, in provincia di Chieti A decidere sull’eventuale ricongiungimento sarà il Tribunale dei minori. “La Corte d’Appello non ha rigettato, ha rimesso al Tribunale per i minorenni” precisa l’avvocata Danila Solis, che con Marco Femminella difende i coniugi della famiglia nel bosco. I due gemelli di sei anni e la bimba di otto continueranno a incontrare la madre durante le ore diurne, pur restando affidati alla struttura che li ospita dallo scorso 20 novembre. I giudici della Corte hanno sottolineato la necessità di garantire ai bambini un adeguato livello di istruzione e una corretta socializzazione, elementi ritenuti carenti nel contesto di isolamento in cui viveva il nucleo familiare.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Famiglia nel bosco, Corte d’Appello dell’Aquila rigetta ricorso dei genitori

Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello rigetta il ricorso dei genitori - Storie italiane 22/12/2025

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