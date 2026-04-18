Da circa cinque mesi, i bambini di una famiglia che si trovano in una casa famiglia nel bosco sono stati sottoposti a tre ore di test psicologici. Recentemente, un esperto ha commentato la situazione, accusando il sistema di essere contro una persona chiamata Catherine. La vicenda riguarda le procedure adottate e le modalità di intervento sulle persone coinvolte, senza ulteriori dettagli su nomi o luoghi specifici.

Dopo la fase dei test ai genitori, è iniziata la somministrazione dei test psicologici per i bambini della famiglia nel bosco. La psicologa incaricata dal tribunale si è recata nella casa famiglia di Vasto per i test. Questi sono proseguiti per tre ore e sono stati svolti davanti al consulente di parte della famiglia, all’avvocata Solinas e a un interprete. La perizia è servita a valutare le condizioni attuali dei bambini. Secondo Catherine, i piccoli sono “spenti e sofferenti”. I test psicologici ai bambini Perché è importante la valutazione? La critica alla perizia I test psicologici ai bambini È iniziata una nuova fase dell’istruttoria per il caso della famiglia nel bosco.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, tre ore di test psicologici per i bimbi e Cantelmi attacca: "Sistema contro Catherine"

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