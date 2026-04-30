Famiglia nel bosco appello di mamma Catherine al presidente Mattarella VIDEO

Una donna ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica chiedendo di riavere con sé i figli, attualmente ospitati in una casa famiglia. La madre, che si chiama Catherine Birmingham, ha pubblicato un video nel quale si rivolge direttamente al Capo dello Stato, sperando in un intervento che possa cambiare la situazione familiare. La richiesta riguarda il desiderio di riunione con i figli, che sono affidati a un’altra struttura.

Catherine Birmingham prova a scrivere al Capo dello Stato nella speranza di poter riavere con sé i propri figli, che si trovano in una casa famiglia. La donna si trovava fuori dalla casa dove al momento vive con il marito Nathan Trevallion, a Palmoli.A riprenderla, mentre prova a scrivere.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Famiglia nel bosco, mamma Catherine attacca l'Australia e lancia l'appello per lasciare l'Italia Famiglia nel bosco, mamma Catherine: «Abbiamo scelto la cultura italiana». Ma la lettera è in inglese – Il videoVa avanti per quasi 30 minuti il colloquio tra Ignazio La Russa e i genitori della famiglia nel bosco, Nathan e Catherine, che il presidente del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Famiglia del bosco, la Corte d’Appello decide sull’allontanamento dei bimbi; Famiglia nel bosco, attesa decisione Appello su ricorso per ricongiungimento; Famiglia nel bosco, le parole di Nathan e Catherine dopo l'udienza sul ricongiungimento: Siamo distrutti; Famiglia nel bosco, la perizia: Sussiste incapacità genitoriale. Famiglia nel bosco, la Corte d'appello respinge di nuovo il ricorso: è improcedibile. Genitori e figli restano separatiLa Corte d’Appello dell’Aquila, ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia nel bosco contro la decisione con cui il Tribunale per i ... ilmessaggero.it Famiglia nel bosco, Corte d'Appello respinge il ricorso dei genitori: È improcedibileLeggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, Corte d'Appello respinge il ricorso dei genitori: 'È improcedibile' ... tg24.sky.it Famiglia nel bosco La corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso dei genitori: i 3 bambini (2 gemelli di 6 anni e una bimba di 8) restano nella struttura di Vasto, dove si trovano da novembre. I giudici hanno riconosciuto i progressi fatti ma hanno ribadito i - facebook.com facebook Famiglia nel bosco La corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso dei genitori: i 3 bambini (2 gemelli di 6 anni e una bimba di 8) restano nella struttura di Vasto. I giudici hanno hanno ribadito il diritto dei minori alla scolarizzazione e socializzazione. x.com