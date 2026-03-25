Famiglia nel bosco mamma Catherine | Abbiamo scelto la cultura italiana Ma la lettera è in inglese – Il video

Un colloquio di circa trenta minuti tra il presidente del Senato e i genitori di una famiglia che vive nel bosco si è svolto recentemente. La famiglia, composta da Nathan e Catherine, ha dichiarato di aver scelto di seguire la cultura italiana, anche se la lettera inviata è scritta in inglese. La visita, annunciata dall’autorità, si è svolta in un contesto riservato.

Va avanti per quasi 30 minuti il colloquio tra Ignazio La Russa e i genitori della famiglia nel bosco, Nathan e Catherine, che il presidente del Senato aveva annunciato di voler invitare a Palazzo Giustiniani per un incontro privato. L’auto in arrivo da Chieti attraversa i cancelli alle 12.30 passate. Poi, all’uscita, le prime parole ai giornalisti. «Dopo mesi di silenzio vogliamo esprimere gratitudine a coloro che ci sono stati vicino in giorni profondamente difficili». È l’incipit della lettera che Catherine legge ai cronisti, in inglese. Visibilmente emozionata, è affiancata da un’interprete. Al suo fianco Nathan che, nonostante le resistenze, indossa sui jeans una giacca. 🔗 Leggi su Open.online

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