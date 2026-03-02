Catherine, madre della famiglia nel bosco, ha espresso delusione per il comportamento dell'Australia e ha lanciato un appello affinché la famiglia lasci l’Italia. La donna ha condiviso le sue impressioni pubblicamente, criticando alcune scelte del paese e dichiarando la volontà di trasferirsi altrove. La famiglia si trova attualmente in una fase di decisione riguardo al proprio futuro.

Nuovi sviluppi nella vicenda della ormai nota famiglia nel bosco. La mamma, Catherine Birmingham, ha attaccato il suo Paese, l’Australia, per quello che ha definito un comportamento “deludente” e per aver abbandonato lei e il suo nucleo familiare. Nella stessa intervista, la donna ha lanciato anche un appello per lasciare l’Italia. Famiglia nel bosco, le ultime I genitori della famiglia del bosco hanno concesso una lunga intervista a “60 minutes Australia”, settimanale di attualità in onda su Nine Network. Le parole di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono state poi riprese anche dal Sydney Morning Herald. La donna si è detta... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, mamma Catherine attacca l'Australia e lancia l'appello per lasciare l'Italia

Famiglia nel bosco, mamma Catherine chiede di tornare in Australia: “Da ignoranti pensare che abbiamo sbagliato”Catherine Birmingham accusa l’Italia per l’allontanamento dei tre figli e sui media australiani inizia a circolare la notizia secondo cui avrebbe...

Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine in Italia: ‘Stanno soffrendo’, cosa ha detto sull’ipotesi AustraliaLa scena è quella ormai rituale dei casi mediatici italiani: telecamere, microfoni, domande serrate.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Famiglia.

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la casa famiglia chiede il trasferimento di bimbi e mamma; Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: Opzione per noi è restare in Europa e ricominciare; Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie; Famiglia nel bosco, la struttura di Vasto chiede il trasferimento di mamma e tre figli.

Famiglia nel bosco, mamma Catherine chiede di tornare in Australia: Da ignoranti pensare che abbiamo sbagliatoCatherine Birmingham accusa l’Italia per l’allontanamento dei tre figli e sui media australiani inizia a circolare la notizia secondo cui avrebbe chiesto ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, mamma Catherine attacca l'Australia e lancia l'appello per lasciare l'ItaliaCatherine, la mamma della famiglia nel bosco, si è detta delusa per il comportamento dell'Australia e ha lanciato un appello per lasciare l'Italia ... virgilio.it

Nel Sanremo reazionario e binario della famiglia, del come si sta bene a casa quando fuori c’è la guerra brutta (ma fatta da chi), in cui i cavalli si chiamano Caudillo e son tutte belle le mamme del mondo - io ce l’ho avuta una madre figurati se non rispetto le - facebook.com facebook

A #Roma un'intera famiglia è stata travolta da un'auto che fuggiva a un controllo di polizia. In arresto ora ci sono tre uomini x.com