Fallimento Ternana quanto valgono i giocatori | Ma la perdita del titolo sportivo azzererebbe tutti i conti

La Ternana si trova di fronte a un possibile fallimento, che potrebbe portare alla perdita del titolo sportivo. In questo scenario, si pone il problema del valore dei giocatori, considerando che nel bilancio delle squadre calcistiche i diritti alle prestazioni rappresentano la voce più significativa e determinano in larga misura il valore patrimoniale del club. La perdita del titolo sportivo comporterebbe la cancellazione di tutti i conti relativi a questi asset.

“Nel bilancio delle società calcistiche la voce relativa ai diritti alle prestazioni dei calciatori costituisce normalmente la componente quantitativamente più rilevante e, senza dubbio, l’elemento da cui dipende in misura prevalente il valore patrimoniale del club”. Un valore che “non.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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