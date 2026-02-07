Quanto valgono davvero le medaglie olimpiche Ma più di tutto conta cosa rappresentano

Le medaglie appena conquistate da Franzoni e Paris valgono più di un semplice metallo. Rappresentano anni di lavoro, tradizione e impegno. Sono il risultato di una produzione che unisce arte, sostenibilità e tecnologia italiana. Per gli atleti, sono un simbolo di sacrificio e passione, ma dietro c’è anche un’industria che tiene vivo un patrimonio. Oggi, quelle medaglie raccontano una storia fatta di valori e di storia sportiva.

Roma, 7 febbraio 2026 – Non è solo una questione di metalli preziosi. Le medaglie olimpiche di Milano Cortina 2026 – oggi le prime due per l'Italia nella discesa libera maschile ( Franzoni e Paris, argento e bronzo ) – raccontano una storia che intreccia valore economico, sostenibilità ambientale e tradizione manifatturiera italiana. Oggetti simbolici per eccellenza, destinati a entrare nella memoria collettiva ben oltre il momento della premiazione. Dal punto di vista strettamente materiale, i numeri sono chiari. La medaglia d'oro – che come da regolamento non è in oro massiccio – contiene circa 6 grammi di oro puro, applicati su una base di argento, per un peso complessivo di circa 506 grammi.

