Genitori e IA | ecco come Meta aiuterà a vigilare sulle chat dei figli

Meta ha annunciato l’introduzione di Topic Insights, uno strumento che permette di monitorare i temi trattati nelle chat con l’intelligenza artificiale su Facebook e Instagram. L’obiettivo è aiutare i genitori a tenere sotto controllo i contenuti delle conversazioni dei propri figli attraverso un sistema di analisi automatica. Questa novità si inserisce in un quadro di iniziative volte a favorire la sicurezza online dei più giovani.

? Cosa sapere Meta introduce Topic Insights per monitorare i temi delle chat con l'IA su Facebook e Instagram.. Il Cyberbullying Research Center supporta i genitori nel dialogo digitale con gli adolescenti.. Meta introduce una funzione per monitorare i temi trattati dai figli nelle chat con l’intelligenza artificiale su Facebook, Messenger e Instagram, permettendo ai genitori di visualizzare le categorie discusse nell’ultima settimana tramite la sezione Topic Insights. La nuova interfaccia, fruibile sia da browser che tramite applicazioni mobili, organizza le interazioni avvenute con Meta AI in macro-aree tematiche. I genitori potranno navigare tra argomenti che spaziano dalla scuola e l’intrattenimento fino alla gestione del tempo, viaggi e scrittura.🔗 Leggi su Ameve.eu

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