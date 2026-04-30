Federico Russo, noto per il ruolo di Mimmo nella serie televisiva, ha recentemente affrontato commenti negativi online dopo aver dichiarato di lavorare come commesso. Le sue parole, che sottolineano la propria normalità e senza vergogna il proprio mestiere, hanno suscitato reazioni contrastanti sui social. L’attore ha deciso di rispondere agli attacchi degli haters, mantenendo un tono diretto e senza entrare in polemiche.

A volte basta raccontare la normalità per scatenare un putiferio. Federico Russo, il Mimmo de I Cesaroni che per anni ha fatto compagnia a milioni di italiani davanti alla tv, ha commesso il “ peccato ” di essere sincero. Ha detto di lavorare come commesso part-time per mantenersi tra un progetto attoriale e l’altro, e il web si è diviso tra chi lo attacca e chi finalmente apprezza un po’ di trasparenza in un settore avvolto nel mito e nel luccichio. La vicenda parte da un’intervista rilasciata a Superguida Tv, dove Russo ha spiegato con estrema naturalezza la sua scelta: “ Lo faccio non perché poi abbia problemi, semplicemente perché volevo fare un’esperienza, e poi cerco di non scialacquare quello che ho messo da parte anche per rispetto di mia madre, per l’educazione economica che mi ha dato “.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Faccio il commesso e non me ne vergogno”: Federico Russo dei Cesaroni risponde agli attacchi degli haters

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