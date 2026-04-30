Fabrizio Corona sarà in Friuli per il Primo Maggio

Giovedì primo maggio, Villa Riviera in Friuli accoglierà Fabrizio Corona come ospite principale di un evento previsto per la serata. Corona, noto per la sua presenza costante sui media e sui social network, sarà presente nel luogo per un appuntamento che ha già attirato l’attenzione del pubblico. La serata si svolgerà nel contesto di una celebrazione del Primo Maggio, con Corona al centro dell’attenzione come figura pubblica.

Giovedì primo maggio Villa Riviera si prepara a ospitare uno degli eventi più attesi della stagione. Fabrizio Corona, figura costantemente al centro del dibattito mediatico e oggi più che mai protagonista sui canali digitali nazionali, sarà la guest star della serata.Il party: musica e.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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