Fabrizio Corona nuova puntata di Falsissimo | Esce il 2 marzo sarà terrificante Le anticipazioni sulla sfida a Mediaset

Fabrizio Corona ha annunciato che il suo nuovo programma, Falsissimo, uscirà il 2 marzo e promette di essere davvero spaventoso. La notizia ha fatto discutere, soprattutto perché Corona torna in tv dopo il ricovero di qualche giorno fa. La data di lancio si avvicina, e lui si prepara a mettere in scena una produzione che potrebbe scuotere l’intera rete.

Dopo il ricovero, l’ex re dei paparazzi riappare in discoteca e rilancia Falsissimo: "Nessuna paura dopo la causa da 160milioni" Fabrizio Corona torna a farsi vedere in pubblico dopo il ricovero dei giorni scorsi e rilancia, ancora una volta, la sfida a Mediaset. È lui stesso ad annunciarlo durante una recente ospitata in discoteca, davanti a centinaia di ragazzi. Nel mirino c’è di nuovo “Falsissimo”, il format digitale finito al centro di una battaglia legale e mediatica che va avanti da settimane. Nel suo intervento, Corona scandisce data e ora e alza il livello dello scontro, citando apertamente la causa e il blocco dei canali: “Allora ragazzi, due cose.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Corona Falsissimo Ep.21 BIS le anticipazioni dopo il blocco di Mediaset

