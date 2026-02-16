Fabrizio Corona annuncia una nuova puntata | Esce il 2 marzo sarà terrificante
Fabrizio Corona ha annunciato una nuova puntata del suo show, che uscirà il 2 marzo, promettendo contenuti sorprendenti. La decisione arriva dopo il suo recente ricovero, che lo ha costretto a prendersi una pausa. Corona ha comunque deciso di tornare in vista, lanciando una sfida diretta a Mediaset.
Dopo il ricovero, l’ex re dei paparazzi riappare in discoteca e rilancia Falsissimo: "Nessuna paura dopo la causa da 160 milioni" Fabrizio Corona torna a farsi vedere in pubblico dopo il ricovero dei giorni scorsi e rilancia, ancora una volta, la sfida a Mediaset. È lui stesso ad annunciarlo durante una recente ospitata in discoteca, davanti a centinaia di ragazzi. Nel mirino c’è di nuovo “Falsissimo”, il format digitale finito al centro di una battaglia legale e mediatica che va avanti da settimane. Nel suo intervento, Corona scandisce data e ora e alza il livello dello scontro, citando apertamente la causa e il blocco dei canali: “Allora ragazzi, due cose.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Fabrizio Corona annuncia Falsissimo: nuova puntata su Mediaset e Signorini
Fabrizio Corona ha confermato che il 2 marzo tornerà in tv con una nuova puntata di Falsissimo, provocando già molte discussioni sui social.
“C’è una nuova denuncia contro Alfonso Signorini e altri due sono pronti a farlo. Ho una marea di materiale terrificante, chat, messaggi e prove”: parla Fabrizio Corona
Fabrizio Corona ha annunciato di essere in possesso di nuove prove contro Alfonso Signorini, tra chat e messaggi.
Fabrizio Corona annuncia puntata clamorosa con Massimo Lovati Gerry La Rana sul caso di Garlasco
Argomenti discussi: Fabrizio Corona annuncia Falsissimo: nuova puntata su Mediaset e Signorini; Fabrizio Corona torna e annuncia una nuova puntata: Esce il 2 marzo, sarà terrificante. Le anticipazioni sulla sfida a Mediaset; Fabrizio Corona annuncia tempesta in Riviera e promette rivelazioni: serate in disco a Rimini nel mirino; Fabrizio Corona annuncia due grandi progetti, crescono le voci sul partito politico Falsissimo.
Fabrizio Corona annuncia una nuova puntata: Esce il 2 marzo, sarà terrificante. Le anticipazioni sulla sfida a MediasetDopo il ricovero, l’ex re dei paparazzi riappare in discoteca e rilancia Falsissimo: Nessuna paura dopo la causa da 160milioni ... today.it
Fabrizio Corona annuncia Falsissimo: nuova puntata su Mediaset e SignoriniCorona ha annunciato la nuova puntata di Falsissimo per il 2 marzo: la sfida a Mediaset e Alfonso Signorini continua tra accuse pesanti, blocchi social e attesa per contenuti definiti scioccanti. movieplayer.it
“Mai a letto con Raoul Bova”. Cristiano Cucchini rompe il silenzio dopo le parole di Fabrizio Corona e smonta un gossip che circola da oltre trent’anni. Tra ricordi degli anni ’90, successi improvvisi e voci mai spente, la sua versione è netta. - facebook.com facebook
Marina Berlusconi commenta Fabrizio Corona: “Costretta a vedere una puntata di #Falsissimo, che è anche noiosissimo” x.com