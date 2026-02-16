Fabrizio Corona annuncia una nuova puntata | Esce il 2 marzo sarà terrificante

Da cataniatoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Corona ha annunciato una nuova puntata del suo show, che uscirà il 2 marzo, promettendo contenuti sorprendenti. La decisione arriva dopo il suo recente ricovero, che lo ha costretto a prendersi una pausa. Corona ha comunque deciso di tornare in vista, lanciando una sfida diretta a Mediaset.

Dopo il ricovero, l’ex re dei paparazzi riappare in discoteca e rilancia Falsissimo: "Nessuna paura dopo la causa da 160 milioni" Fabrizio Corona torna a farsi vedere in pubblico dopo il ricovero dei giorni scorsi e rilancia, ancora una volta, la sfida a Mediaset. È lui stesso ad annunciarlo durante una recente ospitata in discoteca, davanti a centinaia di ragazzi. Nel mirino c’è di nuovo “Falsissimo”, il format digitale finito al centro di una battaglia legale e mediatica che va avanti da settimane. Nel suo intervento, Corona scandisce data e ora e alza il livello dello scontro, citando apertamente la causa e il blocco dei canali: “Allora ragazzi, due cose.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Fabrizio Corona annuncia Falsissimo: nuova puntata su Mediaset e Signorini

Fabrizio Corona ha confermato che il 2 marzo tornerà in tv con una nuova puntata di Falsissimo, provocando già molte discussioni sui social.

“C’è una nuova denuncia contro Alfonso Signorini e altri due sono pronti a farlo. Ho una marea di materiale terrificante, chat, messaggi e prove”: parla Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha annunciato di essere in possesso di nuove prove contro Alfonso Signorini, tra chat e messaggi.

Fabrizio Corona annuncia puntata clamorosa con Massimo Lovati Gerry La Rana sul caso di Garlasco

Video Fabrizio Corona annuncia puntata clamorosa con Massimo Lovati Gerry La Rana sul caso di Garlasco
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fabrizio Corona annuncia Falsissimo: nuova puntata su Mediaset e Signorini; Fabrizio Corona torna e annuncia una nuova puntata: Esce il 2 marzo, sarà terrificante. Le anticipazioni sulla sfida a Mediaset; Fabrizio Corona annuncia tempesta in Riviera e promette rivelazioni: serate in disco a Rimini nel mirino; Fabrizio Corona annuncia due grandi progetti, crescono le voci sul partito politico Falsissimo.

Fabrizio Corona annuncia una nuova puntata: Esce il 2 marzo, sarà terrificante. Le anticipazioni sulla sfida a MediasetDopo il ricovero, l’ex re dei paparazzi riappare in discoteca e rilancia Falsissimo: Nessuna paura dopo la causa da 160milioni ... today.it

fabrizio corona annuncia unaFabrizio Corona annuncia Falsissimo: nuova puntata su Mediaset e SignoriniCorona ha annunciato la nuova puntata di Falsissimo per il 2 marzo: la sfida a Mediaset e Alfonso Signorini continua tra accuse pesanti, blocchi social e attesa per contenuti definiti scioccanti. movieplayer.it