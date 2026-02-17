Il retroscena di Fabregas | Io al Milan? Quando mi allenava Conte

Alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico del Como racconta alcuni aneddoti di mercato che riguardano i rossoneri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Argomenti discussi: Il trucco di Fabregas sui rigori: Vi racconto come è andata...; Retroscena Vergara: il Como aveva provato a prenderlo; Ds Como: Paz super coinvolto, ma il suo futuro non dipende da noi. Retroscena Vergara; FLASH – Milan, Saelemaekers è tornato in gruppo: cosa filtra per il recupero col Como.

Il trucco di Fabregas sui rigori: «Vi racconto come è andata...»In conferenza stampa il tecnico ha regalato un gustoso aneddoto sul penalty di Baturina No, ma questo è un fenomeno. Durante la conferenza stampa post partita, sulla domanda in merito al rigore di Bat ... laprovinciadicomo.it

Como, Fabregas non si accontenta: Soddisfatto? Parola che non conosco. Ora battiamo la FiorentinaIl tecnico del Como, fresco di qualificazione alle semifinali di Coppa Italia ai danni del Napoli, si presenta in sala stampa con la solita lucida ambizione ... gonfialarete.com

Cesc #Fabregas: “Quando vedi giocare #Parisi pensi: 'Mamma mia, che giocatore'. La #Fiorentina ha una squadra forte”. Retroscena: l’allenatore catalano voleva il terzino sinistro al #Como l’anno scorso. Chissà che in estate non possa tornare alla carica… # x.com

Secondo Schira, dietro i complimenti di Fabregas a Parisi potrebbe esserci un ritorno di fiamma in sede di calciomercato estivo: il terzino sinistro della #Fiorentina potrebbe tornare ad essere un obiettivo del #Como facebook